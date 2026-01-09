report risultati gol della premier league

Ecco le ultime novità dalla Premier League: l’Arsenal, grazie a un pareggio contro il Liverpool all’Emirates Stadium, mantiene la testa della classifica con sei punti di vantaggio sui rivali più diretti. I risultati più recenti confermano la posizione dei Gunners, che continuano a guidare il campionato in questa fase della stagione. Per ulteriori dettagli e analisi, consultate il nostro report completo.

2026-01-09 00:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Arsenal non è riuscito a sfruttare il pareggio dei suoi rivali più vicini, ma si è portato in testa alla Premier League con sei punti di vantaggio con un punto contro il Liverpool all’Emirates Stadium. Il terzino ospite Conor Bradley è andato più vicino a sbloccare la situazione in uno stile spettacolare, tirando contro la traversa dalla distanza durante il primo tempo dopo che il portiere dei Gunners David Raya ha incontrato un precipitoso passaggio all’indietro di William Saliba giocando la palla direttamente al capitano dell’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

