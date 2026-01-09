Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, va in onda su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. Nella puntata di oggi, la famiglia reagisce con sorpresa alla notizia che Curro inizierà a lavorare come lacchè presso la tenuta. Segui il video in streaming per scoprire come si sviluppano gli eventi e quali saranno le conseguenze di questa novità.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la famiglia è incredula alla notizia che Curro d’ora in poi lavorerà alla Promessa come lacchè. Leocadia è risentita perché Alonso non ha rispettato le condizioni richieste dalla casa reale. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 569 trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 9 gennaio 2026 | Video Mediaset

