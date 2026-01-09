Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 9 gennaio | Video Mediaset

Da superguidatv.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 9 gennaio, va in onda su Mediaset la puntata di

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 gennaio  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Nella puntata odierna Sarp si è trasferito sopra casa di Bahar e Arif gli intima di andarsene, sebbene non abbia alcuna autorità per cacciarlo dal momento che ha firmato un contratto d’affitto con Yusuf. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

