Rene trasportato in supercar ad Ancona a tempo di record

Un rene è stato trasportato in modo rapido e sicuro da Pavia ad Ancona, sotto la supervisione dei carabinieri. L'organo, prelevato presso l'ospedale San Matteo, è stato consegnato all’ospedale regionale di Torrette con l’obiettivo di garantire una nuova opportunità di vita a un paziente. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di emergenza e sicurezza, assicurando un trasferimento tempestivo e efficiente.

La speranza di una vita migliore è arrivata scortata dai carabinieri. I militari, infatti, hanno prelevato un rene espiantato al San Matteo di Pavia e destinato all’ ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’organo è stato trasferito ieri mattina con l’auto ad alte prestazioni (equipaggiata con motore a benzina V6 biturbo da 520 Cv), in dotazione al Nucleo radiomobile di Milano. Il rene sinistro, custodito in una speciale sacca termica, è stato prelevato dai militari alle 9, consegnandolo all’equipe medica di Ancona, già pronta per l’intervento di trapianto, alle successive 12.30. A bordo del mezzo un equipaggio di militari abilitato alla specifica mansione e alla conduzione della supercar dell’Arma dopo aver superato un corso organizzato da Fca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rene trasportato in supercar ad Ancona a tempo di record Leggi anche: Il rene viaggia nella supercar: i carabinieri da Pavia ad Ancona per trasportare l'organo necessario per un trapianto urgente Leggi anche: Da Pavia ad Ancona in tre ore e mezza con la supercar da 510 cavalli: il viaggio dei carabinieri per trasportare un rene Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rene trasportato in supercar ad Ancona a tempo di record; Da Pavia ad Ancona in supercar: i Carabinieri trasportano un rene per un trapianto salvavita; Trasportato un rene da Pavia ad Ancona a bordo della supercar dei Carabinieri per un trapianto urgente. Rene trasportato in supercar ad Ancona a tempo di record - La speranza di una vita migliore è arrivata scortata dai carabinieri. ilgiorno.it

Da Pavia ad Ancona in tre ore e mezza con la supercar da 510 cavalli: il viaggio dei carabinieri per trasportare un rene - L'Alfa Giulia Quadrifoglio in comodato gratuito usata specificatamente per il trasporto sanitario d'urgenza di organi e sangue ... milanotoday.it

Carabinieri trasportano un rene in 3 ore e mezza da Pavia ad Ancona - 30 all’ospedale regionale di Torrette: decisiva la rapidità del mezzo speciale del Nucleo Radiomobile di Milano ... lanuovariviera.it

Carabinieri trasportano un rene da Pavia ad Ancona in supercar in tre ore e mezza. Organo espiantato in Lombardia e trasportato in speciale sacca termica #ANSA x.com

Matthew McConaughey è apparso di recente sul podcast Modern Wisdom per il millesimo episodio di Chris Williamson. Grazie a una scenografica configurazione di schermi LED, Williamson ha virtualmente trasportato McConaughey nei panni di Cooper, tra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.