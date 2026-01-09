Relativismo vade retro Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia
Il discorso di ieri di Papa Prevost, rivolto al Corpo diplomatico, rappresenta un momento cruciale nel suo pontificato. Con un focus sul tema del relativismo, il Papa invita a un approccio più saldo e cristiano di fronte ai cambiamenti globali. Questo intervento sottolinea l'importanza di valori condivisi e di una visione chiara, in un contesto internazionale in continua evoluzione.
Il lunghissimo discorso di ieri mattina pronunciato davanti al Corpo diplomatico è il più importante da quando Robert Francis Prevost è stato eletto Papa. E’ un manifesto che spiega la sua visione sulle cose di questo mondo, sui dolori e i patimenti che affliggono l’umanità. C’è poca retorica e in più d’una circostanza la tradizionale prudenza vaticana cede il passo a parole che difficilmente in altri tempi – anche recenti – si sarebbero sentite dalla voce del Pontefice, soprattutto in un contesto globale come quello di oggi. Un esempio su tutti: ha parlato di jihad: “Desidero rivolgere un pensiero particolare alle numerose vittime delle violenze connotate anche da motivazioni religiose in Bangladesh, nella regione del Sahel e in Nigeria, come pure a quelle del grave attentato terroristico del giugno scorso alla parrocchia Sant’Elia di Damasco, senza dimenticare le vittime della violenza jihadista a Cabo Delgado in Mozambico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
