Reggio Emilia rogo ai contatori con condominio evacuato

Nella mattinata del 9 gennaio 2026, a Reggio Emilia, si è verificato un incendio nel locale dei contatori di un condominio di via Papa Giovanni XXIII. L’incendio ha generato fumo nel vano scale, portando all’evacuazione dell’edificio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza gli abitanti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Reggio Emilia, 9 gennaio 2026 – Momenti di tensione nelle prime di oggi in un condominio di via Papa Giovanni XXIII a Reggio Emilia, dove un incendio divampato nel locale dei contatori elettrici ha provocato del fumo che ha invaso il vano scale dell'edificio. L'allarme alla centrale del 115 è scattato poco dopo le cinque. Sono arrivati i vigili del fuoco per domare l'incendio e per mettere l'area in sicurezza. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, i residenti nel palazzo sono stati fatti uscire dai loro appartamenti, ritrovandosi al freddo, fuori dall'edificio. Un paio d'ore dopo sono potuti rientrare nelle abitazioni, pur se in attesa di riavere la corrente elettrica, ovviamente interrotta dal problema ai contatori.

