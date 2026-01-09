Referendum Meloni | ecco quando si vota

Da tvzap.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum rappresenta un momento importante nel calendario politico italiano. Recentemente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato le date delle votazioni, fornendo chiarimenti sul processo e sulle tematiche coinvolte. In un contesto di confronto con la stampa, la premier ha affrontato anche questioni legate a scenari internazionali e problematiche interne, sottolineando l’importanza di un’ampia partecipazione democratica.

. Nel cuore dell’inizio dell’anno politico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la stampa parlamentare con un fitto scambio di domande che abbracciano scenari internazionali e nodi di politica interna. Al centro delle attenzioni non solo crisi globali come la guerra in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente, ma anche un nodo che potrebbe segnare la scena istituzionale italiana nei prossimi mesi: il referendum sulla riforma della giustizia. Durante l’incontro, infatti, è emersa con chiarezza la possibile scaletta temporale di una consultazione popolare destinata ad animare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

referendum meloni ecco quando si vota

© Tvzap.it - Referendum, Meloni: ecco quando si vota

Leggi anche: Riforma della giustizia, dopo il via libera si apre già la battaglia sul referendum: quando si vota

Leggi anche: Quando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Voto anticipato dopo il referendum, l’idea di Fazzolari in caso di vittoria; Referendum giustizia, quando si vota? Ecco perché la decisione è stata rinviata; Quando si vota per il referendum giustizia 2026: il piano del governo.

referendum meloni votaReferendum, l’annuncio di Giorgia Meloni: cosa ha detto davvero - Conferenza di inizio anno alla Camera: Meloni risponde su Ucraina, Groenlandia, Venezuela, referendum e sicurezza. urbanpost.it

referendum meloni votaGroenlandia, data del referendum e sicurezza le prime risposte di Meloni - Diversi i temi proposti: dal Venezuela agli sviluppi dei negoziati per risolvere ... avvenire.it

referendum meloni votaSondaggi politici 2026/ Meloni al 32%, +10% sul Pd, AVS in ribasso. Referendum Giustizia, cresce Sì al 58% - Sondaggi politici di Piepoli tra inizio e fine 2025: Meloni, FI e Calenda al top, scendono AVS, Pd e PiùEuropa. ilsussidiario.net

REFERENDUM GIUSTIZIA, COSA C'È DIETRO/ GHELFI: ECCO LA POSTA IN GIOCO NELLA PARTITA MELONI-QUIRINALE

Video REFERENDUM GIUSTIZIA, COSA C'È DIETRO/ GHELFI: ECCO LA POSTA IN GIOCO NELLA PARTITA MELONI-QUIRINALE

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.