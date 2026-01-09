Referendum Meloni | ecco quando si vota

Il referendum rappresenta un momento importante nel calendario politico italiano. Recentemente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato le date delle votazioni, fornendo chiarimenti sul processo e sulle tematiche coinvolte. In un contesto di confronto con la stampa, la premier ha affrontato anche questioni legate a scenari internazionali e problematiche interne, sottolineando l’importanza di un’ampia partecipazione democratica.

Nel cuore dell'inizio dell'anno politico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la stampa parlamentare con un fitto scambio di domande che abbracciano scenari internazionali e nodi di politica interna. Al centro delle attenzioni non solo crisi globali come la guerra in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente, ma anche un nodo che potrebbe segnare la scena istituzionale italiana nei prossimi mesi: il referendum sulla riforma della giustizia. Durante l'incontro, infatti, è emersa con chiarezza la possibile scaletta temporale di una consultazione popolare destinata ad animare il dibattito pubblico.

