Referendum giustizia Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica
È nato il comitato "di cattolici per un giusto sì" al referendum sulla riforma sulla giustizia. Presidente onorario è l’ex parlamentare Paola Binetti (nella foto). Ne fanno parte oltre cinquanta personalità dell’associazionismo e dell’imprenditoria cattolici. Fra gli aderenti figurano Maurizio Sacconi, l’ex presidente della Consulta Antonio Baldassarre, il vicepresidente dei giuristi cattolici Vincenzo Bassi. La presidente è Stefania Brancaccio, segretaria nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. "Abbiamo varie volte individuato nella magistratura ideologizzata – spiega Domenico Menorello, coordinatore del network Ditelo sui tettì e vicepresidente del comitato –, non certo in tutta la magistratura, la ricorrente fonte creativa di atti che hanno sospinto una vera e propria trasformazione antropologica in tanti temi sensibili, dal gender alla maternità e alla genitorialità fino alle questioni del fine-vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
