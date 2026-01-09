Referendum giustizia Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica

Da quotidiano.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È nato il comitato "di cattolici per un giusto sì" al referendum sulla riforma sulla giustizia. Presidente onorario è l’ex parlamentare Paola Binetti (nella foto). Ne fanno parte oltre cinquanta personalità dell’associazionismo e dell’imprenditoria cattolici. Fra gli aderenti figurano Maurizio Sacconi, l’ex presidente della Consulta Antonio Baldassarre, il vicepresidente dei giuristi cattolici Vincenzo Bassi. La presidente è Stefania Brancaccio, segretaria nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. "Abbiamo varie volte individuato nella magistratura ideologizzata – spiega Domenico Menorello, coordinatore del network Ditelo sui tettì e vicepresidente del comitato –, non certo in tutta la magistratura, la ricorrente fonte creativa di atti che hanno sospinto una vera e propria trasformazione antropologica in tanti temi sensibili, dal gender alla maternità e alla genitorialità fino alle questioni del fine-vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

referendum giustizia il comitato per il s236 di ispirazione cattolica

© Quotidiano.net - Referendum giustizia. Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica

Leggi anche: Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si riunisce il comitato per il No: "Una battaglia di democrazia"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Referendum nasce il Comitato di cattolici per un giusto sì; Referendum giustizia lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il Sì; Referendum sulla giustizia i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì E pure gli avvocati si dividono; Presidio per il cittadino Nasce il comitato Sì Seprara - Roma Capitale.

referendum giustizia comitato s236Referendum giustizia. Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica - È nato il comitato "di cattolici per un giusto sì" al referendum sulla riforma sulla giustizia. quotidiano.net

Referendum sulla giustizia, la segreteria territoriale e comunale del Pd aderisce al comitato per il no - Il partito locale: "La riforma incide direttamente su equilibri delicatissimi, rischiando di alterare il rapporto tra i poteri dello Stato" ... luccaindiretta.it

Referendum: a Sassari scende in campo il Comitato per il No alla riforma della giustizia - Per i promotori, il voto referendario rappresenta un passaggio decisivo non solo per il sistema giudiziario, ma per la tutela dello Stato di diritto. sassarinotizie.com

Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano

Video Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.