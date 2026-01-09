È nato il comitato "di cattolici per un giusto sì" al referendum sulla riforma sulla giustizia. Presidente onorario è l’ex parlamentare Paola Binetti (nella foto). Ne fanno parte oltre cinquanta personalità dell’associazionismo e dell’imprenditoria cattolici. Fra gli aderenti figurano Maurizio Sacconi, l’ex presidente della Consulta Antonio Baldassarre, il vicepresidente dei giuristi cattolici Vincenzo Bassi. La presidente è Stefania Brancaccio, segretaria nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. "Abbiamo varie volte individuato nella magistratura ideologizzata – spiega Domenico Menorello, coordinatore del network Ditelo sui tettì e vicepresidente del comitato –, non certo in tutta la magistratura, la ricorrente fonte creativa di atti che hanno sospinto una vera e propria trasformazione antropologica in tanti temi sensibili, dal gender alla maternità e alla genitorialità fino alle questioni del fine-vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum giustizia. Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica

Leggi anche: Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si riunisce il comitato per il No: "Una battaglia di democrazia"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Referendum nasce il Comitato di cattolici per un giusto sì; Referendum giustizia lo spot-farsa? La contromossa dei magistrati per il Sì; Referendum sulla giustizia i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì E pure gli avvocati si dividono; Presidio per il cittadino Nasce il comitato Sì Seprara - Roma Capitale.

Referendum giustizia. Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica - È nato il comitato "di cattolici per un giusto sì" al referendum sulla riforma sulla giustizia. quotidiano.net