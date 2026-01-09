Re Carlo ha deciso | a Dumfries House residenza reale scozzese dal 2027 sarà possibile celebrare matrimoni e ricevimenti Il video
A partire dal 2027, Dumfries House, residenza reale scozzese, sarà aperta a matrimoni e ricevimenti, grazie alla decisione di re Carlo d’Inghilterra. Questa novità offre l’opportunità di celebrare eventi in un contesto storico e raffinato. Se avete sempre immaginato un matrimonio in una residenza reale, questa potrebbe essere l’occasione per trasformare il sogno in realtà.
Chi ha sognato almeno una volta nella vita un matrimonio in una residenza reale prenda appunti: grazie a re Carlo d’Inghilterra il sogno potrebbe diventare realtà. Matrimoni nella residenza reale di Dumfries House: l’idea di re Carlo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il sovrano ha in programma di trasformare Dumfries House, una maestosa residenza reale scozzese con oltre 300 anni di storia, in una magione in cui celebrare matrimoni e ricevimenti. La dimora si trova nell’ Ayrshire, ed è stata donata alla nazione da Carlo quando era ancora Principe di Galles. Al suo interno ospita un’eccezionale collezione di mobili Chippendale, ed è la sede centrale della King’s Foundation, l’organizzazione benefica di re Carlo. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Le prime nozze saranno celebrate nella nuovissima King’s Hall di re Carlo a Dumfries House, in Scozia. Ma non prima dell’estate 2027
Leggi anche: Matrimoni a Carpi, dal 2026 sarà possibile sposarsi anche nella Torre dell'Uccelliera
Re Carlo ristruttura Dumfries House: i lavori (da 8 milioni di dollari) per trasformare la tenuta reale in location di lusso per matrimoni; William e Kate, un uomo ha tentato di introdursi nella loro residenza a Kensington Palace per due volte. Chi è il 39enne arrestato; Re Carlo ristruttura la Dumfries House: la tenuta reale in Scozia dove sarà possibile sposarsi; Maria Esposito, la dedica d'amore a Silvia Uras: «Avevo paura di espormi, lei mi ha salvata».
Re Carlo ristruttura Dumfries House: i lavori (da 8 milioni di dollari) per trasformare la tenuta reale in location di lusso per matrimoni - Chi ha sempre desiderato sposarsi coronando ufficialmente il proprio sogno d’amore da oggi può vivere l’esperienza come un re, in una location che non manca certo di glamour ... msn.com
Re Carlo, la profezia oscura sul 2026: “Accadrà qualcosa di importante” - Un avvenimento importante si sta per imbattere sulla Famiglia Reale: la profezia del Nostradamus vivente non lascia scampo a Re Carlo ... dilei.it
IPA Re Carlo, il messaggio nascosto nel discorso di Natale - Re Carlo ha studiato a menadito il suo tradizionale discorso di Natale che, come rivelato dal Palazzo, cela un messaggio “nascosto” a cui tiene molto. dilei.it
WRC – Nuova livrea per le GR Yaris Rally1 Toyota ha deciso di rinnovare in modo significativo l'immagine delle vetture in vista della stagione che partirà a Monte-Carlo, segnando una discontinuità rispetto al passato recente. Per il 2026, Toyota schiererà dell - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.