Re Carlo ha deciso | a Dumfries House residenza reale scozzese dal 2027 sarà possibile celebrare matrimoni e ricevimenti Il video

A partire dal 2027, Dumfries House, residenza reale scozzese, sarà aperta a matrimoni e ricevimenti, grazie alla decisione di re Carlo d’Inghilterra. Questa novità offre l’opportunità di celebrare eventi in un contesto storico e raffinato. Se avete sempre immaginato un matrimonio in una residenza reale, questa potrebbe essere l’occasione per trasformare il sogno in realtà.

Chi ha sognato almeno una volta nella vita un matrimonio in una residenza reale prenda appunti: grazie a re Carlo d’Inghilterra il sogno potrebbe diventare realtà. Matrimoni nella residenza reale di Dumfries House: l’idea di re Carlo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il sovrano ha in programma di trasformare Dumfries House, una maestosa residenza reale scozzese con oltre 300 anni di storia, in una magione in cui celebrare matrimoni e ricevimenti. La dimora si trova nell’ Ayrshire, ed è stata donata alla nazione da Carlo quando era ancora Principe di Galles. Al suo interno ospita un’eccezionale collezione di mobili Chippendale, ed è la sede centrale della King’s Foundation, l’organizzazione benefica di re Carlo. 🔗 Leggi su Amica.it

