Ravezzani pizzica Spalletti | Ha cambiato un po’ troppe versioni sul rigore tirato da David

In merito alle dichiarazioni di Spalletti sul rigore di David, Ravezzani ha osservato come il tecnico abbia adottato diverse versioni sulla situazione. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti analisi sulle parole e le interpretazioni degli allenatori riguardo agli episodi arbitrali, sottolineando l'importanza di chiarezza e coerenza nelle comunicazioni ufficiali.

. Il commento incalzante del giornalista. Il rigore fallito da Jonathan David nella sfida contro il Lecce è diventato il pretesto per un acceso confronto mediatico tra Luciano Spalletti e i critici della gestione bianconera. Tra le voci più pungenti si è levata quella di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha analizzato con ironia le giustificazioni fornite dal tecnico toscano riguardo al caos generatosi sul dischetto. La versione di Spalletti e il dubbio di Ravezzani. Secondo l’allenatore della Juventus, non ci sarebbe alcuna incertezza nelle gerarchie: i nomi di Locatelli e Yildiz erano chiaramente indicati come i tiratori designati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

