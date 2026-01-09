Le aspettative dei fan sulla possibile scelta dell’attrice per interpretare Madre Gothel nel nuovo film live-action di Rapunzel si fanno più concrete. Dopo aver considerato Scarlett Johansson, Disney potrebbe aver optato per un’altra attrice nota per ruoli in serie Marvel. Resta da capire se questa decisione si concretizzerà e quale interprete affiancherà le aspettative dei fan con la sua performance.

Il ruolo, per cui Disney sperava di coinvolgere Scarlett Johansson, potrebbe essere affidato nel film live-action alla star di un'amata serie Marvel. Nella giornata di ieri sono stati annunciati i nomi dei protagonisti della versione live-action del film animato Rapunzel - L'intreccio della torre e oggi sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti la possibile interprete di Madre Gothel. Il personaggio sembra sia stato offerto a Kathryn Hahn che, in passato, ha collaborato più volte con la Disney. Chi è Madre Gothel nel film animato Nel lungometraggio distribuito nelle sale americane nel 2010, Madre Gothel imprigiona la giovane Rapunzel e usa i poteri dei suoi capelli per mantenersi giovane, oltre a manipolarla e convincerla che sia pericoloso uscire all'esterno della torre in cui vive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rapunzel, le speranze dei fan per il ruolo di Madre Gothel nel film live-action diventeranno realtà?

