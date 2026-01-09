Rapunzel | Kathryn Hahn in trattative per il film in live-action
Disney prosegue lo sviluppo del remake live-action di Tangled (Rapunzel), con Teagan Croft e Milo Manheim confermati nei ruoli principali. Recentemente, si è appreso tramite Deadline che Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel, la villain del film originale del 2010. Questa notizia segna un passo importante nel casting del progetto, che mira a ridare vita alla celebre fiaba in una nuova versione cinematografica.
Disney accelera sul remake live-action di Tangled (Rapunzel). Dopo l’annuncio dei protagonisti Teagan Croft come Rapunzel e Milo Manheim come Flynn Rider ( qui i dettagli ), arriva oggi un nuovo aggiornamento grazie a Deadline: Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel, la villain manipolatrice e iconica del classico animato del 2010. L’attrice, reduce dal successo come Agatha Harkness in Agatha All Along e candidata Emmy per ruoli da villain carismatica, era da mesi il fan-cast preferito per il ruolo di Gothel – e ora sembra che un desiderio che potrebbe realizzarsi. Con il suo mix di ironia, intensità e presenza scenica, infatti, la Hahn potrebbe trasformare la strega egoista in un personaggio ancora più memorabile e complesso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Rapunzel - L'intreccio della torre, Disney svela i protagonisti del film live-action
Leggi anche: Rapunzel, le speranze dei fan per il ruolo di Madre Gothel nel film live-action diventeranno realtà?
Rapunzel live-action, Disney ‘cede’ alle richieste dei fan e punta su una Madre Gothel amatissima: di chi si tratta; Kathryn Hahn in trattative per interpretare 'Madre Gothel' nel film live-action di Rapunzel; Il cast del live-action di Rapunzel continua ad espandersi; Il più grande sogno dei fan di Rapunzel sta davvero per realizzarsi grazie al live-action.
Rapunzel live-action, Disney ‘cede’ alle richieste dei fan e punta su una Madre Gothel amatissima: di chi si tratta - Dopo il no di Scarlett Johansson, Disney ascolta il web: trattative avanzate per la nuova Madre Gothel nel remake live- libero.it
Kathryn Hahn in trattative per il ruolo di Madre Gothel in Rapunzel - action di Rapunzel riparte: Kathryn Hahn è in trattative per Madre Gothel dopo il forfait di Scarlett Johansson. cinefilos.it
Il più grande sogno dei fan di Rapunzel sta davvero per realizzarsi grazie al live-action - Dopo l'annuncio dei due attori protagonisti, altre novità per Rapunzel: il nome che i fan invocano da anni potrebbe davvero far parte del film ... bestmovie.it
KATHRYN HAHN IS PLAYING MOTHER GOTHEL IN TANGLED LIVE ACTION MOVIE?! ?
Per dirla come i social, MADRE! Del resto, è stato proprio internet a lanciare l'idea con i suoi fancasting: confermata da più fonti, ecco la notizia che Kathryn Hahn è in piene trattative per interpretare Madre Gothel nel film live action di RAPUNZEL! #Cinema #T x.com
«Kathryn Hahn è stata il nome più richiesto dai fan per il ruolo di Madre Gothel. » Nelle ultime ore sono stati svelati gli attori che daranno vita ai personaggi principali nell’adattamento live-action di Rapunzel - L’intreccio della torre. Oggi, inoltre, sono circolate v - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.