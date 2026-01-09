Disney prosegue lo sviluppo del remake live-action di Tangled (Rapunzel), con Teagan Croft e Milo Manheim confermati nei ruoli principali. Recentemente, si è appreso tramite Deadline che Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel, la villain del film originale del 2010. Questa notizia segna un passo importante nel casting del progetto, che mira a ridare vita alla celebre fiaba in una nuova versione cinematografica.

Disney accelera sul remake live-action di Tangled (Rapunzel). Dopo l’annuncio dei protagonisti Teagan Croft come Rapunzel e Milo Manheim come Flynn Rider ( qui i dettagli ), arriva oggi un nuovo aggiornamento grazie a Deadline: Kathryn Hahn è in trattative per interpretare Madre Gothel, la villain manipolatrice e iconica del classico animato del 2010. L’attrice, reduce dal successo come Agatha Harkness in Agatha All Along e candidata Emmy per ruoli da villain carismatica, era da mesi il fan-cast preferito per il ruolo di Gothel – e ora sembra che un desiderio che potrebbe realizzarsi. Con il suo mix di ironia, intensità e presenza scenica, infatti, la Hahn potrebbe trasformare la strega egoista in un personaggio ancora più memorabile e complesso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Rapunzel | Kathryn Hahn in trattative per il film in live-action

