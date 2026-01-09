Rapinata farmacia panico all' orario di chiusura

Giovedì pomeriggio, la farmacia Ingo, situata sul viale San Martino vicino a Villa Dante nel rione Provinciale, è stata teatro di una rapina poco prima della chiusura. L'evento ha generato momenti di tensione tra i presenti, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Rapina nel tardo pomeriggio di giovedì alla farmacia Ingo sul viale San Martino nei pressi di Villa Dante al rione Provinciale. Un uomo - da quanto si è appreso - a mano armata è entrato nei locali e ha minacciato ai titolari la consegna del denaro. Circa mille euro il bottino. Poi l'uomo si è.

Rapina lampo in farmacia in Canavese: irruzione con il cacciavite e fuga prima della chiusura - Un ingresso rapido, il volto coperto da una sciarpa e la minaccia di un cacciavite puntato per imporre silenzio. giornalelavoce.it

TENTATA RAPINA AD UNA FARMACIA NEL CENTRO DELLA SPEZIA Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla Polizia Locale e ha anche opposto resistenza agli agenti. - facebook.com facebook

