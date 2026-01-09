Rapina da mezzo milione in villa a Posillipo | 5 arresti presa anche presunta basista
Una rapina di circa 500.000 euro in una villa di Posillipo ha portato all'arresto di cinque persone, inclusa una presunta basista. Durante l’evento, sono stati sottratti orologi di valore e due individui sono stati sequestrati dalle autorità. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali connessioni con altri episodi criminosi nella zona.
Colpo nella villa di Posillipo di un imprenditore napoletano: orologi per circa 500mila euro e due persone sequestrate. La Squadra Mobile ricostruisce ruoli e responsabilità. Cinque misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Squadra Mobile di Napoli nell’ambito di un’indagine su una rapina avvenuta in una villa di Posillipo. I provvedimenti, emessi su richiesta . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Napoli, rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024: quattro arresti e un obbligo di dimora
Leggi anche: Rapina da 500mila euro a Posillipo: cinque arresti, imprenditore sequestrato in casa
Sequestro e rapina da mezzo milione nella villa dell’imprenditore a Posillipo, 4 arresti - Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice ... internapoli.it
Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro - Nella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024 nella ... fanpage.it
Napoli, rapina da 500mila euro a Posillipo con sentinelle e complicità interna: 5 arresti - Napoli, rapina da 500mila euro con sequestro in una villa Posillipo con sentinelle e complicità interna: 5 arresti ... ilgiornalelocale.it
Rapina sul ponte di Mezzo, accoltellato un 22enne Concerto di Capodanno: la guida completa Il ritratto: Paola Ghirardi, regina del soccorso in volo Fidenza, furto al centro commerciale: un arresto Il Parma batte la Fiorentina: analisi, pagelle, interviste Cultura, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.