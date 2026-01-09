Rapina da mezzo milione in villa a Posillipo | 5 arresti presa anche presunta basista

Una rapina di circa 500.000 euro in una villa di Posillipo ha portato all'arresto di cinque persone, inclusa una presunta basista. Durante l’evento, sono stati sottratti orologi di valore e due individui sono stati sequestrati dalle autorità. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali connessioni con altri episodi criminosi nella zona.

Colpo nella villa di Posillipo di un imprenditore napoletano: orologi per circa 500mila euro e due persone sequestrate. La Squadra Mobile ricostruisce ruoli e responsabilità. Cinque misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Squadra Mobile di Napoli nell’ambito di un’indagine su una rapina avvenuta in una villa di Posillipo. I provvedimenti, emessi su richiesta . 🔗 Leggi su 2anews.it

