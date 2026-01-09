Rapina da mezzo milione in villa a Posillipo | 5 arresti presa anche presunta basista

Una rapina di circa 500.000 euro in una villa di Posillipo ha portato all'arresto di cinque persone, inclusa una presunta basista. Durante l’evento, sono stati sottratti orologi di valore e due individui sono stati sequestrati dalle autorità. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali connessioni con altri episodi criminosi nella zona.

