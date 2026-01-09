Rapina da 500mila euro a Posillipo | cinque arresti imprenditore sequestrato in casa

Cinque persone sono state arrestate in relazione a una rapina da 500mila euro e a un sequestro di persona avvenuti a Posillipo, Napoli. L’indagine ha portato alla misura cautelare nei confronti degli individui coinvolti, dopo un episodio che ha coinvolto un noto imprenditore locale. La vicenda evidenzia le attività delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità nella zona.

Cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sulla rapina pluriaggravata e sequestro di persona avvenuti in un’abitazione di Posillipo, ai danni di un noto imprenditore napoletano. L’ordinanza è stata eseguita nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato, su disposizione del Gip di Napoli e su richiesta della Procura della Repubblica. Due indagati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

