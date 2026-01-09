Rapina da 500mila euro a Posillipo | cinque arresti imprenditore sequestrato in casa
Cinque persone sono state arrestate in relazione a una rapina da 500mila euro e a un sequestro di persona avvenuti a Posillipo, Napoli. L’indagine ha portato alla misura cautelare nei confronti degli individui coinvolti, dopo un episodio che ha coinvolto un noto imprenditore locale. La vicenda evidenzia le attività delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità nella zona.
Cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sulla rapina pluriaggravata e sequestro di persona avvenuti in un’abitazione di Posillipo, ai danni di un noto imprenditore napoletano. L’ordinanza è stata eseguita nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato, su disposizione del Gip di Napoli e su richiesta della Procura della Repubblica. Due indagati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Rapina con sequestro nella casa di un noto imprenditore di Posillipo: i ruoli dei cinque componenti della banda
Leggi anche: Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro
Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro - Nella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024 nella ... fanpage.it
Napoli, rapina da 500mila euro e sequestro in villa a Posillipo: 5 arresti, la “colf talpa” - Un blitz studiato nei dettagli, consumato all’interno di una villa affacciata su Posillipo e ricostruito quindici mesi dopo dagli investigatori. pupia.tv
Rapina con sequestro nella casa di un noto imprenditore di Posillipo: i ruoli dei cinque componenti della banda - Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone (due in carcere, due ai domiciliari e una con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria). napolitoday.it
Catania, finta consegna di frutta e rapina da 500mila euro: due uomini in carcere dopo indagini tecniche e impronte, I NOMI https://www.95047.it/catania-finta-consegna-di-frutta-e-rapina-da-500mila-euro-due-uomini-in-carcere-dopo-indagini-tecniche-e-impro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.