Rap segnali confortanti dal piano di risanamento ma la Ragioneria predica prudenza | Stime da aggiornare

Da un lato la Rap, che nella relazione di monitoraggio parla di risultati coerenti col percorso di riequilibrio; dall'altro la Ragioneria generale che predica prudenza: sul piano di risanamento dell'ex municipalizzata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ci sono due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
