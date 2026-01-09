Rap segnali confortanti dal piano di risanamento ma la Ragioneria predica prudenza | Stime da aggiornare

La Rap segnala segnali positivi nel piano di risanamento, con risultati in linea con gli obiettivi di riequilibrio. Tuttavia, la Ragioneria generale invita alla prudenza, sottolineando la necessità di aggiornare le stime del piano di risanamento dell’ex municipalizzata dedicata alla gestione dei rifiuti. La situazione richiede un’attenta valutazione per garantire la stabilità finanziaria e il corretto percorso di rientro.

Da un lato la Rap, che nella relazione di monitoraggio parla di risultati coerenti col percorso di riequilibrio; dall'altro la Ragioneria generale che predica prudenza: sul piano di risanamento dell'ex municipalizzata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ci sono due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: McTominay si rilancia: segnali confortanti per il Napoli

Leggi anche: Dalle Regionali ancora segnali non confortanti: elettori in stato confusionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A San Siro cresce la preoccupazione in casa in vista della sfida di domani contro il . Dalla seduta di ieri a arrivano segnali poco confortanti: proprio nei reparti chiave! - facebook.com facebook