Raid russi su Kiev e Leopoli 4 morti

Nella mattinata, Kiev e Leopoli sono state colpite da raid russi, provocando almeno quattro vittime e numerosi feriti. Secondo fonti ufficiali, i bombardamenti hanno causato danni e tensione nella regione. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza dei cittadini.

7.00 Almeno 4 morti e 19 feriri nei raid russi su Kiev, secondo quanto riferito dai media e poi dal sindaco Klitschko. Danneggiate nfrastrutture critiche e in alcuni quartieri si registrano interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità. Attacchi anche su Leopoli, riferisce l'Aeronautica ucraina. Sulla regione intercettati anche missili balistici che viaggiavano a circa 13mila kmh: il sindaco di Leopoli ipotizza si tratti di Oreshnik, appena entrati in servizio in una base russa nell'Astrachan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, Kiev: “Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni” – La diretta Leggi anche: Ucraina, raid russi "su larga scala" in risposta a attacco a impianto chimico di Bryansk, 6 morti a Kiev, colpito asilo privato a Kharkiv - VIDEO Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Kiev: 'Raid russi con droni sulla capitale'. Esplosioni a Leopoli; Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; Attacco a Leopoli ed esplosioni a Kiev. I raid russi causano 4 morti e 19 feriti; Nuovo massiccio attacco russo nella notte, bombe su Kiev e Leopoli - Russia: oltre 500 mila persone senza elettricità in sei comuni di Belgorod. Ucraina: massicci attacchi russi su Kiev - Kiev è stata bersaglio di raid massicci che hanno provocato vittime e numerosi feriti, colpendo anche i soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza ... interris.it

Ucraina, suonano le sirene in tutto il Paese. Pioggia di droni su Kiev e Leopoli: morti e feriti - Un attacco missilistico su Kiev tramite droni lanciati da parte della Russia nella notte ha ucciso due persone e ne ha ferite altre cinque. affaritaliani.it

Ucraina, attacchi russi nella notte: morti a Kiev, Leopoli colpita da missile ipersonico - Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia sulla capitale ucraina. tg24.sky.it

