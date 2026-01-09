Ragazzi aggrediti e picchiati in via Farini è a rischio l’intera comunità di Parma
Recenti episodi di violenza in via Farini a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità. L’aggressione di alcuni giovani, che si sono rifugiati in un bar per mettersi in salvo, evidenzia un problema crescente di sicurezza nel centro città. La situazione mette in discussione il senso di tranquillità e di sicurezza dell’intera comunità parmense, richiedendo attenzione e interventi concreti per garantire la serenità pubblica.
"L'ennesimo episodio di aggressione avvenuto in pieno centro città dove dei ragazzi, in via Farini, sono stati inseguiti e picchiati rifugiandosi in un bar rappresentano un punto di non ritorno". A sottolinearlo Sos Parma: "I fatti – violenti, ingiustificabili e in pieno giorno – confermano un
