Raccolta secco a Mestrino via a un progetto pilota

Da padovaoggi.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestrino, entro metà gennaio, sarà avviato un progetto pilota di raccolta del secco condominiale. Il nuovo sistema prevede l’installazione di contenitori stradali ad accesso controllato, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire pratiche più sostenibili. L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Comune per promuovere la tutela ambientale e ottimizzare la raccolta differenziata.

Entro metà gennaio, nel comune di Mestrino, sarà attivato un progetto pilota di raccolta del secco condominiale con contenitori stradali ad accesso controllato. A Mestrino saranno posizionati i contenitori per 50 condomini. Contemporaneamente saranno rimossi i contenitori del secco a libero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Bidoni con errori di raccolta? Alea li conteggia come secco indifferenziato. E pone il bollino rosso

Leggi anche: Rifiuti tessili: a Milano un progetto pilota contro le infiltrazioni mafiose

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.