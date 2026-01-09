Raccolta secco a Mestrino via a un progetto pilota

A Mestrino, entro metà gennaio, sarà avviato un progetto pilota di raccolta del secco condominiale. Il nuovo sistema prevede l’installazione di contenitori stradali ad accesso controllato, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire pratiche più sostenibili. L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Comune per promuovere la tutela ambientale e ottimizzare la raccolta differenziata.

