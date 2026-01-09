Querele temerarie Meloni | L’Italia? Le punisce già Ma una legge ad hoc non esiste e i politici non l’hanno mai voluta

Il governo Meloni ha annunciato l’intenzione di recepire la direttiva europea sulle querele temerarie nei casi transfrontalieri, ma senza promuovere una legge ad hoc per i casi italiani di SLAPP. Attualmente, in Italia, non esiste una normativa specifica contro le cause strategiche contro la partecipazione pubblica e, nonostante le dichiarazioni, i politici non hanno mai adottato misure concrete in tal senso.

Il governo Meloni recepirà la direttiva Ue sulle querele temerarie sui casi transfrontalieri, ma non promuoverà una legge specifica per i casi italiani di SLAPP (le cause strategiche contro la partecipazione pubblica). La presidente del Consiglio, intervenuta nella conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato che l'esecutivo "recepirà la direttiva con le modifiche necessarie, ma che non sono molte. Perché il nostro ordinamento punisce già le querele temerarie". Perché ha aggiunto: "L'Italia sanziona già l'abuso del processo, sanziona già le liti temerarie, così come già disciplina i riti accelerati, la soccombenza virtuale in caso di rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio".

Giornalisti: Meloni, 'già sanzionate liti temerarie' - "Il Governo recepirà ovviamente entro i termini previsti la Direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temerarie, apportando le modifiche che sono nece ... iltempo.it

