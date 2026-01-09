Quell’asse Schlein-Meloni sul no ai soldati in Ucraina timorose di essere impopolari

L’asse tra Schlein e Meloni sul tema dei militari italiani in Ucraina evidenzia una posizione condivisa di prudenza e responsabilità. Entrambe le leader sembrano preferire evitare scelte impopolari, mantenendo una presenza militare all’estero senza esporsi troppo. Questa dinamica riflette le tensioni tra esigenze di sicurezza e considerazioni politiche, sottolineando come le decisioni sulla partecipazione internazionale siano spesso influenzate da valutazioni di consenso pubblico.

«Abbiamo già dispiegato tremila militari all’estero in più di una decina di Paesi e vogliamo essere anche in Ucraina». Parole nette, europee, adulte. Non le ha pronunciate Elly Schlein ma Pedro Sánchez, il premier socialista spagnolo, che per lei è punto di riferimento quando fa comodo e corpo estraneo quando dice cose scomode. Già, il compagno Pedro ha detto una cosa che al Nazareno si evita accuratamente di dire. Per paura di chi? Dell’opinione pubblica, certo. Di quella “nostra gente” evocata come un feticcio identitario, buona per i comizi e pessima per le decisioni. E soprattutto per timore del terzetto del pacifismo identitario — Conte, Fratoianni, Bonelli — un pacifismo che Jacques Maritain avrebbe definito, senza troppi giri di parole, “imbelle”: quello che confonde la pace con la rinuncia, la diplomazia con la neutralità, la responsabilità con l’inerzia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quell’asse Schlein-Meloni sul no ai soldati in Ucraina, timorose di essere impopolari Leggi anche: Meloni sul trapezio fra Ue e Trump. Asse con Merz sul piano di pace per l'Ucraina. Crosetto frena Salvini Leggi anche: Ue, no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi: la linea di Meloni in vista del Consiglio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia - I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal governo Meloni ... today.it

