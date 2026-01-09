Quella passione di Giorgia Meloni per le Giornate nazionali | da inizio legislatura ne ha create 12 E in conferenza stampa annuncia la prossima

Giorgia Meloni ha promosso dodici Giornate nazionali dalla sua investitura, evidenziando l’importanza della memoria e della riflessione su temi fondamentali. In occasione di una conferenza stampa, ha annunciato l’introduzione di un nuovo giorno dedicato ai giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, rafforzando l’attenzione verso la libertà di stampa e la memoria storica in Italia.

Un nuovo giorno "in memoria di" sta per entrare nel calendario italiano: è quello dedicato ai giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. L'annuncio è arrivato oggi, 9 gennaio, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno che si è tenuta nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. «Voglio cogliere questa occasione per rinnovare la mia solidarietà e ringraziare tutti quei colleghi che, con il loro coraggio e la loro professionalità, ci consentono di arrivare dove i nostri occhi altrimenti non potrebbero arrivare», ha dichiarato la premier, riferendosi non solo ai cronisti impegnati nelle zone di guerra, ma anche a quelli «minacciati dalla criminalità organizzata».

