quegli europei che non capiscono il nuovo mondo

Nel contesto di un mondo in rapido cambiamento, alcuni europei trovano difficile comprendere le nuove dinamiche globali.

Winston Churchill diceva che «gli americani faranno sempre la cosa giusta, dopo aver esaurito tutte le alternative». Il leone d’Inghilterra aveva ragione e se guardiamo Donald Trump, il ritratto è perfetto: il presidente americano è un politico che le prova tutte, essendo consapevole della potenza americana egli confida nel fatto che tra le tante carte alla fine nel suo mazzo entrerà quella giusta, la mano che cambia tutto lo scenario. La cattura di Maduro a Caracas (e la liberazione dei primi stranieri incarcerati, tra cui l’italiano Luigi Gasperin) fanno parte di un risiko geopolitico dominato dagli Stati Uniti, dove i bersagli sono la Russia e la Cina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

