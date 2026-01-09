Quattro rapine in un’ora a Salerno | arrestato un 17enne armato di coltello

Nella città di Salerno, quattro rapine sono state perpetrate in un’ora tra il centro e il lungomare. La Polizia ha intervenuto prontamente, arrestando un minorenne straniero di 17 anni, ritenuto responsabile degli atti. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare l’autore e di garantire la sicurezza del territorio.

Colpi in serie tra centro e lungomare. Quattro rapine messe a segno all'alba, nel giro di poco più di un'ora, hanno fatto scattare l'intervento della Squadra Volante della Questura di Salerno, che ha arrestato un minorenne straniero di 17 anni, ritenuto responsabile degli assalti avvenuti nel centro cittadino. L'allarme dopo il primo furto su un'auto. I fatti si sono verificati tra le 5.00 e le 6.15 di venerdì 9 gennaio. La prima segnalazione è arrivata da un uomo che aveva sorpreso il giovane mentre rovistava nella sua auto parcheggiata vicino a piazza della Concordia, dopo aver rotto il finestrino lato guida per introdursi nell'abitacolo.

