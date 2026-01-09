Quattro giorni di scioperi a gennaio 9-10 treni e aerei e 12-13 si ferma la scuola

A inizio gennaio 2026, si prevedono due giorni di sciopero che interesseranno settori chiave per i cittadini italiani. Nei giorni 9 e 10, trasporti come treni e aerei potrebbero subire interruzioni, mentre il 12 e 13 le scuole potrebbero sospendere le attività. Questi scioperi evidenziano le sfide e le tensioni presenti nel panorama lavorativo e sociale del paese.

Nel giro di meno di una settimana, all'inizio di gennaio 2026, si terranno due diversi scioperi che colpiranno due settori fondamentali nella vita di milioni di italiani: i trasporti e la scuola. Il primo, che bloccherà treni e aerei, è previsto per il 9 e 10 gennaio, mentre il secondo, che potrebbe comportare l'interruzione delle lezioni, per il 12 e 13. Attese cancellazioni, ritardi e in generale giornate difficili per i pendolari durante il primo sciopero. Se per il trasporto ferroviario però questi problemi non si trasformeranno in rimborsi, il discorso cambia per lo sciopero del trasporto aereo.

Scioperi, lo strano gennaio caldo: dagli aeroporti ai treni e mezzi locali, rischio paralisi in Lombardia - Prima Malpensa e Linate, poi Trenitalia/Trenord e Atm: ecco come orientarsi tra orari, fasce di garanzia e ... ilgiorno.it

SCIOPERI GENNAIO Scioperi, a gennaio trasporti e servizi a rischio in tutta Italia - Gennaio 2026 si apre con un calendario fitto di scioperi che rischia di provocare disagi diffusi nei trasporti pubblici locali ... statoquotidiano.it

