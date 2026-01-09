Stasera, su Rete 4, torna Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In questa puntata verranno presentate nuove testimonianze relative alla strage di Crans-Montana, approfondendo i dettagli di un episodio ancora oggetto di indagini. L’appuntamento è alle ore in prima serata, offrendo un’analisi attenta e documentata dei fatti.

Come ogni venerdì, in prima serata su Rete 4 va in onda Quarto Grado, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera. Anticipazioni e ospiti del 9 gennaio 2026. Il programma, a cura di Siria Magri, torna sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono tragicamente morti per un incendio 40 giovanissimi, di cui 6 italiani. Nel corso della serata, nuove testimonianze per capire se la tragedia si potesse davvero evitare. A seguire, si tornerà a parlare di Garlasco. Tanti gli interrogativi che girano intorno ai contenuti dei pc della vittima, Chiara Poggi, e del condannato Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, stasera nuove testimonianze sulla strage di Crans-Montana

Leggi anche: “Così si entrava nel locale”. Crans-Montana, spuntano nuove ombre sulla strage. Testimonianza shock

Leggi anche: Esplosione a Crans-Montana: cambio programmazione Mediaset, su Rete 4 lo speciale Quarto Grado

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Retequattro, stasera a Quarto Grado tutte le novità e gli aggiornamenti su Garlasco; Nuovo appuntamento con Quarto Grado: la strage di Crans Montana e il giallo di Garlasco; Garlasco in Tv, le feste in villa e le 41 foto sparite: le ultime news; Garlasco, il rebus delle persone presenti nella villetta dei Poggi: le anticipazioni di Quarto Grado di stasera (2 gennaio).

Quarto Grado stasera in tv venerdì 9 gennaio su Rete 4: la strage di Crans Montana e il giallo di Garlasco - Il programma di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero torna sulla strage di Capodanno a Crans- corrieredellumbria.it