La Tangenziale di Napoli rappresenta l’unico tratto urbano a pedaggio in Europa, generando entrate significative dai cittadini napoletani. Dal primo gennaio 2026, questa modalità di pagamento è tornata al centro delle discussioni, suscitando attenzione e analisi sulle sue implicazioni economiche e sociali per la città. Un tema che coinvolge utenti, amministrazione e l’intera comunità, riflettendo sulle modalità di gestione delle infrastrutture urbane.

È l'unico tratto urbano a pagamento di tutta Europa e dall'inizio del 2026 è tornato nell'occhio del ciclone. La Tangenziale di Napoli è stata travolta dalle polemiche dopo l'entrata in vigore, dal 1 gennaio, dell'aumento del pedaggio: da 1 euro a 1,05. Un incremento che ha riacceso le proteste

Quanto incassa la Tangenziale con i pedaggi dei napoletani.

Tangenziale di Napoli, scatta l’aumento: pedaggio a 1,05 euro e proteste ai caselli - È diventato effettivo l’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli: da oggi il costo per il transito sale a 1,05 euro, con un rincaro di cinque centesimi che era stato anticipato nei giorni ... agro24.it