Quanto durerà l'ondata di freddo sull'Italia con piogge e nevicate | le previsioni meteo di Giulio Betti

Le previsioni meteo di Giulio Betti indicano che l'ondata di freddo in Italia continuerà nei prossimi giorni, portando piogge e nevicate in diverse regioni. Le temperature rimarranno basse e si attendono ulteriori perturbazioni, con una persistenza che varierà a seconda delle aree interessate. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche.

Ondata polare in tutta Italia: -23 gradi in provincia di Vicenza, neve in Puglia. Allerta sulle strade in molte Regioni - Temperature da record sulle Alpi, ghiaccio in Toscana e neve anche al Sud. ilfattoquotidiano.it

Picco dell’ondata di freddo in Piemonte, temperature prossime ai -22°C: ecco gli ultimi aggiornamenti - Secondo i primi dati, questa ondata di freddo potrebbe risultare la più importante dalla fine dell’inverno del 2018 a livello regionale ... quotidianopiemontese.it

