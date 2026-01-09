Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia in base alle condizioni di mercato e ai contratti stipulati. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il principale riferimento, indicando il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere l’andamento del PUN permette di avere un’idea più precisa delle tariffe attuali e delle dinamiche di mercato, utili per valutare le offerte e pianificare i consumi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, dove fornitori e consumatori possono negoziare liberamente le condizioni di fornitura. Al 09 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,127 €kWh (pari a 127,19 €MWh), mostrando una leggera flessione rispetto ai giorni precedenti ( 08 Gennaio 2026: 0,129 €kWh; 07 Gennaio 2026: 0,121 €kWh). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA.

