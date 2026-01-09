Quando partono Anna Trocker e Giada D’Antonio oggi slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 | orari n di pettorale tv
Oggi, 9 gennaio, si svolge a Mont Saint-Sauveur il secondo slalom femminile del circuito Nor-Am, valido per la stagione 2026. Anna Trocker e Giada D’Antonio sono tra le atlete in gara. Di seguito, gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le informazioni su come seguire l’evento in TV.
Oggi, venerdì 9 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il secondo slalom femminile valido per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti sarà nuovamente protagonista: alle 15:15 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 17:15 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane. Come è accaduto ieri, saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 87 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di avvio di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it
