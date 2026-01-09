Quando le Ferrari mordevano anche nei rally

Nel 1982, il Tour de Corse segnò un'importante tappa per le Ferrari, testando le loro capacità anche nei rally su asfalto. Questa gara, caratterizzata da tracciati tecnici e tortuosi, richiedeva precisione e costanza più che pura potenza, mettendo alla prova la versatilità e l’affidabilità delle vetture del Cavallino. Un momento in cui le Ferrari dimostrarono di saper mordere anche fuori dal mondo delle competizioni tradizionali.

Il Tour de Corse del 1982 rappresentò il primo vero banco di prova di questo progetto. Una gara interamente asfaltata, tecnica, tortuosa, in cui la conoscenza delle traiettorie e la capacità di mantenere un ritmo elevato per centinaia di chilometri facevano la differenza più della potenza pura. Nel 1982 la Ferrari riuscì in qualcosa che, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

