Quando i fiumi smettono di scorrere | la scoperta dell' Università di Padova
Uno studio internazionale condotto dall’Università di Padova, pubblicato su «Nature Water», analizza il comportamento dei corsi d’acqua globali. I risultati evidenziano come quasi l’80% dei fiumi sulla Terra interrompa il proprio flusso almeno un giorno all’anno. Questa ricerca contribuisce a comprendere meglio i cambiamenti nelle risorse idriche e le implicazioni per l’ambiente e la gestione delle acque.
Non sempre un fiume scorre senza sosta. Lo dimostra uno studio internazionale guidato dall’Università di Padova, pubblicato su «Nature Water», che rivela come quasi l’80% dei corsi d’acqua sulla Terra smetta di fluire almeno un giorno all’anno. Anche in regioni umide, come il Veneto, più della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
