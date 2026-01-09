Quali sono i farmaci salvavita che mancano in Campania Iorio Federfarma Napoli | Segnalati ad Aifa

Riccardo Iorio di Federfarma Napoli ha annunciato che alcune farmaci salvavita sono assenti sul territorio campano. In una nota a Fanpage.it, ha spiegato che sono state già segnalate queste carenze all'Aifa, l’Agenzia del Farmaco Nazionale, per favorire interventi correttivi. La mancanza di questi medicinali rappresenta un problema per la salute pubblica e richiede attenzione e soluzioni tempestive.

Carenza medicinali. Senatori Pd a Schillaci: “Mancano farmaci salvavita, il Governo che fa?” - Trenta di questi farmaci comportano peraltro una maggiore criticità: antibiotici, antitumorali, antidiabetici, farmaci ... quotidianosanita.it

Disabilità, la denuncia. Anti-epilettico introvabile: "Ma per i nostri figli è un farmaco salvavita" - C’è chi lo ha recuperato a Cesena, chi lo ha diviso con un’altra famiglia. msn.com

