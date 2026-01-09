Quale Europa spaziale si affaccia al 2026? Il punto di Vaudo Esa
Quali sfide e opportunità caratterizzeranno l’Europa spaziale nel 2026? Il punto di Vaudo, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), offre una panoramica sulle strategie e sui progetti futuri. Lo spazio rappresenta un ambito di cooperazione tra nazioni, un campo in cui l’Europa si impegna a consolidare la propria presenza e a promuovere innovazione. Un’analisi essenziale per comprendere il ruolo dell’Europa nel panorama spaziale internazionale.
Lo spazio non è più un luogo neutrale. È stato a lungo un orizzonte comune, il terreno su cui dimostrare la capacità di fare insieme cose grandi anche in un mondo diviso. La Stazione Spaziale Internazionale ne è stata l’emblema più potente: un progetto di cooperazione tra Stati Uniti, Russia, Europa, Canada e Giappone, nato e cresciuto all’ombra della fine della Guerra fredda, quando l’orbita diventava uno spazio di dialogo possibile là dove la Terra restava segnata da distanze politiche profonde. Oggi quello scenario è cambiato. Lo spazio resta un palcoscenico di straordinaria forza, capace di veicolare messaggi sulle capacità tecnologiche e scientifiche di una nazione, ma anche sui valori che essa intende rappresentare: cooperazione o competizione, apertura o controllo, condivisione o esclusività. 🔗 Leggi su Formiche.net
