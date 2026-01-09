Putin risponde con l’Oreshnik | rappresaglia su Lviv dopo il presunto attacco alla sua residenza

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l’Ucraina, utilizzando, secondo fonti russe, il missile balistico intermedio Oreshnik. Questa mossa rappresenta una delle prime applicazioni di questa arma avanzata, capace di raggiungere velocità ipersoniche. La risposta russa è avvenuta in seguito a quanto dichiarato di un presunto attacco alla residenza di Putin a Lviv.

La Russia ha condotto un massiccio attacco contro l'Ucraina nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, impiegando – almeno secondo fonti russe – per la seconda volta il missile balistico intermedio Oreshnik, un'arma avanzata capace di raggiungere velocità ipersoniche. Il ministero della Difesa russo ha confermato l'uso dell'Oreshnik in un "attacco massiccio con armi di precisione a lungo raggio", definendolo una rappresaglia per il presunto attacco ucraino con droni contro una residenza del presidente Vladimir Putin (accusa negata da Kiev). Si tratterebbe della seconda volta che Mosca impiega l'Oreshnik sul campo, già usato per la prima volta su Dnipro nel novembre 2024.

