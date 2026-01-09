Pugni in faccia all' autista del bus mascella fratturata | Voglio viaggiare gratis

Nel Trevigiano, episodi di violenza contro gli autisti del trasporto pubblico, come quelli accaduti sulla linea 134, continuano a verificarsi nel 2026. Recentemente, un autista è stato colpito con pugni e ha riportato una frattura alla mascella, motivata dalla richiesta di viaggiare gratuitamente. Questi incidenti evidenziano le criticità di un fenomeno che coinvolge la sicurezza degli operatori e la qualità del servizio pubblico.

Un pugno alla nuca, poi un altro in faccia. Perché voleva viaggiare gratis sul bus. Continuano anche nel 2026 gli episodi di violenza ai danni degli autisti Mom (Mobilità di Marca, azienda del trasporto pubblico locale del Trevigiano), ancora una volta presi di mira sulla linea 134 che collega. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Pugni in faccia all'autista dell'autobus, mascella fratturata: "Voglio viaggiare gratis" Leggi anche: Travedona, autista del bus minacciato e preso a pugni da uno studente: naso rotto e un mese di prognosi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pugni in faccia all'autista che chiede il biglietto: terrore sul bus Mom; Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fugge; Senza biglietto, aggredisce l’autista Mom: colpito da due pugni, mascella fratturata; Pugni in faccia all'infermiere, orecchio lacerato: ambulanza distrutta a Ischia la notte di Capodanno. Pugni in faccia all'autista dell'autobus, mascella fratturata: "Voglio viaggiare gratis" - L'aggressore è un 23enne italiano residente a Pieve di Soligo: è stato denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a esib ... today.it Senza biglietto, prende a pugni in faccia l'autista: panico sul bus, denunciato 23enne - Conegliano, passeggero senza biglietto colpisce l’autista della linea 134 MOM: 23enne denunciato, conducente ferito. nordest24.it

Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fugge - Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, mentre un'ambulanza ha trasportato l'autista al pronto soccorso per le cure necessarie ... msn.com

Senza biglietto, prende a pugni in faccia l'autista: panico sul bus, denunciato 23enne --> https://www.nordest24.it/conegliano-pugni-autista-bus-mom-linea-134 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.