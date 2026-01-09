Psicoterapeuta uccisa nel territorio aretino | ergastolo per l’ex compagno della figlia

Il 5 ottobre 2024, a Foiano della Chiana, è avvenato l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni. Dopo un’indagine accurata, Mohamed Irfan Rhana, ex compagno della figlia della vittima, è stato condannato all’ergastolo. La sentenza si basa su prove che hanno confermato la sua responsabilità nell’evento, portando a una conclusione giudiziaria importante nel contesto della cronaca locale.

Ergastolo per Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, cittadino pachistano, condannato per l’omicidio di Letizia Girolami, psicoterapeuta di 72 anni, uccisa il 5 ottobre 2024 nella sua abitazione a Foiano della Chiana. L’uomo, amico di famiglia ed ex compagno della figlia della vittima, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d’Assise di Arezzo. La sentenza è stata letta dalla presidente Anna Maria Loprete al termine di una camera di consiglio durata circa un’ora. Secondo l’accusa, il delitto sarebbe scaturito da motivi futili, una lite legata alla morte di alcuni pavoncini, utilizzata come pretesto per un’aggressione violenta e sproporzionata. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Psicoterapeuta uccisa nel territorio aretino: ergastolo per l’ex compagno della figlia Leggi anche: Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno Reis Pedroso, le violenze anche alla sorella e lo stop alla custodia della figlia Leggi anche: Orrore in Sudafrica, maestra rischia l’ergastolo: ‘Annegò nella vasca la figlia del compagno’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Psicoterapeuta uccisa nell’Aretino, ergastolo per l’amico di famiglia - Condannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise ... msn.com

Per il femminicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa il 5 ottobre 2024 a Foiano della Chiana (Arezzo), il pm ha chiesto l'ergastolo per Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, in precedenza già fidanzato con la figlia della vittima #ANSA x.com

Al Comunale il testo della psicoterapeuta. Carlotta Bartolomei. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.