Provincia turistica Cresce l’accoglienza | 4.500 strutture
In provincia di Sondrio, il settore turistico si conferma in crescita, con oltre 4.500 strutture ricettive attive. Questa tendenza potrebbe essere influenzata dall’effetto delle Olimpiadi o da un mutamento nei modelli di viaggio. In ogni caso, l’aumento dell’offerta rappresenta un segnale positivo per il turismo locale, che continua a evolversi per soddisfare le nuove esigenze dei visitatori.
Effetto Olimpiadi o risposta al turismo che cambia? Di certo è che sono oltre 4.500 le strutture ricettive operative in provincia di Sondrio. Il dato aggiornato – quello precedente si fermava a quota 3mila circa – arriva dal Settore Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa della Provincia guidato da Evaristo Pini, che tra i vari servizi annovera anche quello del rilascio del Codice Identificativo Nazionale (Cin), obbligatorio per garantire trasparenza, tracciabilità e combattere l’abusivismo nel settore. Nel corso del 2025 ciò ha portato a questo vero e proprio censimento in grado di dare una fotografia aggiornata della "forza accoglienza" locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
