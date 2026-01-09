Proteste in Iran Khamenei attacca Trump | Un arrogante verrà rovesciato Noi non indietreggiamo Turkish cancella voli per Teheran

Le recenti proteste in Iran, innescate dal crescente malcontento per il costo della vita, proseguono da oltre una settimana e rischiano di intensificarsi. Intanto, le tensioni si approfondiscono con dichiarazioni di Khamenei contro Trump e la sospensione dei voli Turkish verso Teheran, segnando un possibile punto di svolta nelle relazioni internazionali con la Repubblica Islamica.

Le proteste in Iran contro il carovita che vanno avanti da 12 giorni potrebbero allargarsi e scatenare un nuovo conflitto tra la Repubblica Islamica e i suoi principali avversari internazionali: Stati Uniti e Israele. Tanto che a prendere la parola con un discorso alla Nazione è stata la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, attaccando Washington e Tel Avvi che in questi giorni hanno fomentato i manifestanti e promesso di intervenire militarmente in caso di repressione delle proteste. “Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe occuparsi dei problemi del suo Paese – ha dichiarato il leader di Teheran -Alcuni manifestanti stanno cercando di compiacere Trump distruggendo proprietà pubbliche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

