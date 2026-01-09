Proseguono i lavori per il nido di via Leone 84 i posti disponibili Installato l' impianto fotovoltaico

Proseguono i lavori per la trasformazione di un edificio scolastico dismesso in via Leone, a Cesenatico, in un nuovo asilo nido. L’intervento, realizzato dalla ditta Lacky Impianti Elettrici di Imola, prevede 84 posti disponibili e l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’obiettivo è creare uno spazio adeguato alle esigenze dei bambini, promuovendo al contempo l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Proseguono a Cesenatico i lavori per la riconversione ad asilo nido di edificio scolastico dismesso esistente in via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici di Imola. In queste settimane, sono avanzate le operazioni e si è proceduto all'installazione sulla copertura di un nuovo.

