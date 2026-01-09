Prosegue la protesta in Iran | nuove manifestazione Le ong | almeno 50 morti E Khamenei attacca Trump

In Iran, le proteste continuano da oltre due settimane, con manifestazioni che coinvolgono diverse città e sono alimentate da questioni economiche e sociali. Secondo le ONG, il bilancio delle vittime si aggira almeno intorno a 50 morti. Nel frattempo, il leader supremo Khamenei ha rivolto critiche a figure internazionali, tra cui l'ex presidente Trump, in un contesto di crescente tensione politica e sociale nel Paese.

L'Iran è attraversato da una nuova ondata di proteste che da quasi due settimane scuote il Paese, innescata dall'aumento del costo della vita e rapidamente trasformatasi in una sfida politica al regime. Il bilancio delle vittime continua a salire, mentre le forze di sicurezza aprono il fuoco in diverse città e le autorità rispondono con blackout di internet e una dura repressione. Sullo sfondo, crescono le tensioni internazionali, con appelli all'intervento degli Stati Uniti, scontri diplomatici con l'Unione europea e nuove minacce verbali da parte della Guida suprema Ali Khamenei.

