Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità informa che l’apertura del parcheggio gratuito presso la Caserma Mezzacapo è stata prorogata di altri tre mesi. La decisione mira a migliorare la gestione e offrire un servizio più stabile ai cittadini che utilizzano questa area. La proroga consente agli utenti di usufruire ancora a lungo di questa opportunità. Restano aggiornamenti sulla situazione nei prossimi mesi.

Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità comunica che l’apertura del parcheggio situato all’interno della Caserma Mezzacapo è stata ufficialmente prorogata di ulteriori tre mesi. Grazie al rinnovo dell’accordo con la Marina Militare, il servizio di sosta gratuita proseguirà regolarmente ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 22.30 fino alla nuova scadenza fissata per il 12 aprile 2026. L’iniziativa punta a decongestionare il traffico urbano, offrendo una soluzione strategica per i cittadini e i visitatori che frequentano il centro nelle fasce orarie pomeridiane e serali. Restano invariate le modalità di accesso: giorni di apertura: tutti i giorni (dal lunedì alla domenica). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Prorogata di tre mesi l’apertura del parcheggio gratuito presso la Caserma Mezzacapo

