Pronto soccorso servizio in sofferenza E il vice sindaco Tanti convoca un vertice

Il vice sindaco Tanti ha convocato un vertice pubblico per analizzare le criticità del Pronto Soccorso del San Donato ad Arezzo. L’obiettivo è individuare soluzioni efficaci e tempestive, affrontando con serietà e chiarezza le sfide del servizio in situazione di sofferenza. Un momento di confronto necessario per garantire un’assistenza più efficace e sostenibile per la comunità.

AREZZO Un confronto pubblico e allargato per affrontare, senza più rinvii, le criticità del Pronto soccorso del San Donato. È l'obiettivo annunciato dal vicesindaco Lucia Tanti (nella foto) che ha formalmente richiesto alla direzione generale della Asl un incontro a stretto giro per fare chiarezza sui rimedi strutturali predisposti e sui tempi della loro attuazione. La proposta di data è già sul tavolo: 22 gennaio alle 10.30. L'idea è quella di un incontro online, così da consentire la partecipazione non solo dei sindaci dell'area aretina, ma anche di quelli degli altri territori, oltre a sindacati, comitato di partecipazione, associazioni di volontariato e pubbliche assistenze.

