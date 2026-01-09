Pronto soccorso Ruggi Gianfranco Valiante | Qui si rischia ogni minuto

Al Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno, le ambulanze del 118 attendono spesso in condizioni critiche, come denunciato dall’ex sindaco di Baronissi e presidente dell’associazione 089, Gianfranco Valiante. La situazione, caratterizzata da lunghe attese per i mezzi di emergenza, rappresenta una realtà ormai quotidiana e preoccupante, che richiede attenzione e interventi concreti per migliorare la gestione e la sicurezza delle emergenze sanitarie.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora ambulanze 118 in disperata attesa al Pronto Soccorso del Ruggi. A denunciarlo, l’ ex sindaco di Baronissi e presidente dell’associazione 089 Gianfranco Valiante per il quale la drammatica attesa dei mezzi del 118 al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno è purtroppo realtà quasi quotidiana. “ Ambulanze ferme all’ingresso in attesa dell’accettazione ai servizi sanitari sempre più incapaci di accogliere tempestivamente le emergenze. Mancano i posti letto, mancano medici e personale, letti tutti occupati in tanti reparti – scrive Valiante – l’emergenza urgenza è pressoché vanificata dalle vistose perduranti carenze nonostante l’impegno ammirevole di medici, infermieri ed operatori che nulla possono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pronto soccorso Ruggi, Gianfranco Valiante: ”Qui si rischia ogni minuto” Leggi anche: Caos al pronto soccorso del "Ruggi": la denuncia di Valiante Leggi anche: Lutto a Salerno: scompare Anna Rita Valiante. La Redazione di ZON si stringe a Gianfranco e alla famiglia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fila ambulanze Pronto soccorso Ruggi, Valiante: Fate presto, qui si rischia ogni minuto -. Fila ambulanze Pronto soccorso Ruggi, Valiante: “Fate presto, qui si rischia ogni minuto - Stampa “La drammatica attesa dei mezzi del 118 al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno è purtroppo realtà quasi quotidiana. salernonotizie.it

Salerno, pronto soccorso del Ruggi: «Mia madre rischiava la vita salvata dal cambio di turno» - «Mia madre è viva per miracolo grazie alla prontezza di una dottoressa del Ruggi ma un suo collega voleva rimandarla a casa». ilmattino.it

Pronto soccorso, a Salerno pazienti in fuga o in lunghe attese - Un paziente su dieci abbandona il pronto soccorso del Ruggi prima della visita medica e altrettanti aspettano almeno otto ore. ilmattino.it

Il #9gennaio 1823 nasceva #FriedrichvonEsmarch. Chirurgo. Introdusse un kit di pronto soccorso ed il triage sul campo di battaglia. La benda di E. è un pezzo triangolare di lino o cotone, che ha un lato lungo 1.2 m. Si può usare piegato o aperto e applicato in x.com

EMERGENZA NEL PRONTO SOCCORSO DI TARANTO E DEL SUD: IL PICCO INFLUENZALE METTE IN GINOCCHIO GLI OSPEDALI Il picco stagionale dell'influenza sta scatenando una vera e propria emergenza nei pronto soccorso di Puglia e Basilicata, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.