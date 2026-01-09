Pronostico Rayo Vallecano-Maiorca | si sblocca subito

Il match tra Rayo Vallecano e Maiorca, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputerà domenica. Le due squadre, attualmente appena fuori dalla zona retrocessione, cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito le informazioni su dove seguirla, le formazioni e il pronostico di una gara che potrebbe sbloccare subito il risultato.

Rayo Vallecano-Maiorca è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Lotteranno fino alla fine per salvarsi Rayo Vallecano e Maiorca, due squadre che al momento si trovano fuori, ma di poco, rispetto alla zona rossa della classifica della Liga. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Soprattutto gli ospiti non se la passano benissimo. Una sola vittoria in casa nelle ultime cinque, e un cammino che si è complicato in maniera terribile. Sì, Muriqi e compagni erano partiti con il piede giusto ma poi le cose sono cambiate e adesso si ritrovano a lottare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

