Pronostico Padova-Modena | sesta volta nelle ultime sette
La sfida tra Padova e Modena, valida per la diciannovesima giornata di Serie B, si ripropone per la sesta volta nelle ultime sette stagioni. In questa partita, il Padova cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, informazioni su come seguirla in tv e streaming, le formazioni e il pronostico. Una partita da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio di serie cadetta.
Padova-Modena è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Con fatica il Padova sta cercando di tirarsi fuori da una situazione di classifica che ad un certo punto era diventata deficitaria. A piccoli passi ci sta riuscendo e adesso arriva un Modena che è tornato nella sua dimensione. Sì, l’avvio della truppa di Sottil era stato clamoroso, ma poi si sa, alla lunga, i veri valori vengono fuori. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è un finale che accompagna il Padova spesso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
