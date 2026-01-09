Il match tra Manchester City ed Exeter, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, si preannuncia favorevole ai padroni di casa. Con una rosa più ampia e consolidata, il City appare favorito per la vittoria. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire l’incontro.

Manchester City-Exeter è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Compito molto semplice in questo turno di Fa Cup per il Manchester City di Guardiola. I Citizens ogni anno, e giustamente per il valore enorme della rosa che hanno, partono con l’obiettivo di vincere tutte le manifestazioni alle quali partecipano. Non capiamo come possa venire fuori un risultato diverso da una goleada. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre pareggi di fila inoltre hanno permesso all’Arsenal di allungare un poco in Premier League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Exeter: nessun problema per Guardiola

