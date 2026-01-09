Pronostico Mali-Senegal | arriva la prima sconfitta

Il match tra Mali e Senegal, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa, si disputerà venerdì alle 17:00. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le statistiche e il pronostico, offrendo un quadro completo per seguire l’incontro. La partita rappresenta un momento importante nel torneo e può segnare un punto di svolta per entrambe le squadre. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere l’appuntamento.

Mali-Senegal è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Mali fa ormai presenza fissa nella fase ad eliminazione diretta della Coppa d’Africa. Come nell’ultima edizione, andata in scena due anni fa in Costa d’Avorio, le Aquile sono approdate ai quarti, dove cercheranno di prendersi lo scalpo di un’altra favorita per la vittoria finale, il Senegal, e tornare a giocare una semifinale (l’ultima risale al 2013). Dopo essere passati come secondi nel gruppo A dietro al Marocco padrone di casa – sono bastati tre pareggi di fila per conquistare la seconda piazza – gli uomini guidati dal belga Tom Saintfiet hanno realizzato una vera e propria impresa contro la Tunisia negli ottavi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

