Pronostico Levante-Espanyol | a 2 punti dalla Champions League

Il match tra Levante e Espanyol, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputerà domenica. Espanyol, attualmente a due punti dalla zona Champions, si presenta come una delle squadre più in forma di questa prima parte di campionato. Di seguito, analisi delle formazioni e pronostico, con attenzione alle dinamiche di classifica e alle aspettative per questa sfida.

Levante-Espanyol è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Oltre il Villarreal – che comunque è una squadra costruita per fare bene – quella che ha maggiormente impressionato in questo girone d’andata della Liga spagnola è sicuramente l’Espanyol. Che potrebbe trovare la domenica perfetta avvicinando l’Atletico Madrid distante al momento cinque punti ma con una partita in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, il sogno rimane vivo per i catalani contro un Levante penultimo in classifica e che rischia grosso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Levante-Espanyol: a 2 punti dalla Champions League Leggi anche: Pronostico Espanyol-Villarreal: la Champions fa pagare dazio Leggi anche: Pronostico Atletico Madrid-Levante: alla sosta con tre punti (e niente gol) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Levante UD - Espanyol Barcellona Pronostico e confronto quote 11.01.2026; Pronostico Levante-Espanyol 11 Gennaio 2026: 19ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostico Osasuna - Athletic Bilbao - LaLiga; Sevilla vs Levante: Anteprima e Pronostico. Pronostico Espanyol-Barcellona: dal 2018 quasi sempre la stessa storia - Barcellona è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

TuttoUdinese.it. Trinix, The Macarons Project · Too Sweet. Match Kit: le curiosità che devi sapere di Fiorentina-Udinese Qual è il tuo pronostico #TuttoUdinese #Udinese #Fiorentina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.