Pronostico Charlton-Chelsea | il dopo Maresca è stato un disastro

Nel confronto tra Charlton e Chelsea, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, si analizzano le probabili formazioni e il pronostico della gara. Dopo le dimissioni di Enzo Maresca, il club ha affidato la guida tecnica a Rosenior, che ha firmato un contratto fino al 2032. L'incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, offrendo spunti sul nuovo corso del Chelsea e sulle loro possibilità di avanzare nel torneo.

Charlton-Chelsea è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Prenderà ufficialmente il posto di Enzo Maresca il nuovo allenatore del Chelsea Rosenior che ha firmato un contratto fino al 2032. Uno scossone clamoroso nel nuovo anno per i londinesi che la nuova era l’hanno iniziata malissimo, con McFarlane in panchina, con una sconfitta sul campo del Fulham. Sì, partita condizionata dal rosso a Cucurella dopo pochi minuti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Momenti difficili dentro il club che ha vinto il Mondiale per Club la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

