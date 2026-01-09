Pronostico Charlton-Chelsea | il dopo Maresca è stato un disastro

Nel confronto tra Charlton e Chelsea, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, si analizzano le probabili formazioni e il pronostico della gara. Dopo le dimissioni di Enzo Maresca, il club ha affidato la guida tecnica a Rosenior, che ha firmato un contratto fino al 2032. L'incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, offrendo spunti sul nuovo corso del Chelsea e sulle loro possibilità di avanzare nel torneo.

Charlton-Chelsea è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Prenderà ufficialmente il posto di Enzo Maresca il nuovo allenatore del Chelsea Rosenior che ha firmato un contratto fino al 2032. Uno scossone clamoroso nel nuovo anno per i londinesi che la nuova era l’hanno iniziata malissimo, con McFarlane in panchina, con una sconfitta sul campo del Fulham. Sì, partita condizionata dal rosso a Cucurella dopo pochi minuti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Momenti difficili dentro il club che ha vinto il Mondiale per Club la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Charlton-Chelsea: il dopo Maresca è stato un disastro Leggi anche: Pronostico Burnley-Chelsea: Maresca rimane terzo Leggi anche: Pronostico Chelsea-Arsenal: tutti aggrappati a Maresca Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Premier League, Fulham-Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote; Charlton Athletic FC - Chelsea FC Pronostico e confronto quote 10.01.2026; Rosenior Osserva il Chelsea Sconfitto dal Fulham; L'esordio di Rosenior al Chelsea a rischio in FA Cup. Pronostico Charlton-Chelsea: il dopo Maresca è stato un disastro - Chelsea è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Pronostico Fulham-Chelsea: derby pieno di insidie per i Blues - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Chelsea-Bournemouth, Maresca vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Aston Villa - Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth, che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. tuttosport.com

Nuovo Pick Icon disponibile tramite SBC! Rilasciato anche la versione Base di Charlton via SBC! Cosa ne pensi Faccelo sapere qui sotto con un commento! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.